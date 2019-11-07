МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автоконцерна Toyota Motor Corp. за первое полугодие (завершилось 30 сентября) 2019-2020 финансового года составила 1,275 триллиона иен (11,7 миллиарда долларов), что на 2,6% выше показателя за аналогичный период годом ранее, говорится в отчете компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 444,98 иены (4,08 доллара) против 422,68 иены (3,87 доллара) в первом полугодии прошлого фингода. Выручка компании в годовом выражении выросла на 4,2% — до 15,285 триллиона иен (140 миллиардов долларов), а операционная прибыль увеличилась на 11,3%, до 1,404 триллиона иен (12,9 миллиарда долларов).

Продажи компании за первое полугодие составили 4,639 миллиона автомобилей, что на 5% превышает показатель годичной давности.

По итогам второго квартала текущего фингода чистая прибыль Toyota выросла на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 592 миллиардов иен (5,4 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию составила 207,55 иены (1,9 доллара) против 200,21 иены (1,84 доллара) за три месяца годом ранее. Квартальная выручка выросла на 4,5% — до 7,639 триллиона иен (70 миллиардов долларов), а операционная прибыль — на 14,4%, до 662,385 миллиарда иен (6,1 миллиарда долларов).

Компания также сообщила, что ухудшила прогноз по продажам автомобилей в текущем фингоду до 8,95 миллиона единиц против предыдущего прогноза в 9 миллионов. Однако при этом Toyota не изменила прогноза по выручке и чистой прибыли, которые остались на уровнях 29,5 триллиона иен (270 миллиардов долларов) и 2,15 триллиона иен (19,7 миллиардов долларов) соответственно.

Toyota Motor Corporation — крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.