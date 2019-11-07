МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в октябре в России снизились на 5,2% в годовом выражении, до 152 057 штук, следует из сообщения Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По итогам января-октября было продано 1,423 миллиона новых автомобилей, что на 2,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении ассоциации.

"Продажи в октябре оказались ниже прошлогодних на 5,2%, что закрепило рынок на пути медленной, но продолжительной эрозии так нужного сейчас роста объема продаж, который был достигнут в 2017-2018 годы. Конечно, это не то направление, которое хотят видеть индустрии, но сейчас трудно сказать, откуда могут прийти изменения к лучшему в ближайшее время", — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Это уже второе значительное снижение рынка за этот год, после результатов мая, когда продажи снизились на 6,7% в годовом выражении. Пятерка лидеров продаж осталась без изменений, но среди них лишь Renault удалось выйти в плюс — на 12%, 13,67 тысяч машин. При этом "АвтоВАЗ" снизил продажи почти на 6%, Kia — на 4%, а Volkswagen — на 7%. Hyundai удалось удержаться в нулевой зоне, продав 15,83 тысячи машин.

На снижающемся рынке отлично чувствуют себя китайские бренды. Так, недавно открывший завод под Тулой Haval нарастил продажи в 4,2 раза в октябре — до 1,51 тысячи машин, не отстает и Geely с ростом в 2,4 раза — до 919 проданных машин, а также Changan, который нарастил продажи в 2,2 раза — до 407 машин в октябре.