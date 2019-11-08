МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Крупнейший российский автомобильный производитель — "АвтоВАЗ" — запатентовал интерьер нового внедорожного автомобиля Lada Vision 4x4, который концерн впервые показал на Московском автосалоне в августе прошлого 2018 года.

Документ номер 117470 был опубликован в базе на сайте Роспатента.

Новый концепт-кар Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения популярного в стране внедорожника Lada 4x4. Поэтому не исключено, что опубликованные изображения будут действительно воплощены в дизайне нового автомобиля концерна.

Авторами интерьера салона концепт-кара на сайте Роспатетна значатся 13 специалистов "АвтоВАЗа", в том числе — главный дизайнер предприятия Стив Маттин.

Передняя панель салона выполнена по классической T-образной архитектуре.Эксперты авторынка отмечают, что часть элементов салона напоминают салон автомобилей бренда Porsche последних лет: у концепт-кара российского завода схожи вентиляционные дефлекторы, которые вытянутые по вертикали. Схожи также широкоформатный дисплей мультимедийной системы, расположенный по центру, пассажирские и водительское сиденья с развитой боковой поддержкой.

Экстерьер нового Lada Vision 4x4 завод запатентовал в мае текущего 2019 года: он почти полностью повторил дизайн концепт-кара, который был показан посетителям Московского автосалона в 2018 году.