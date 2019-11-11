МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. В России продолжают расти цены на новые автомобили, несмотря на падение спроса на них, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на данные основных производителей и автодилеров.
Рост цен за 10 месяцев текущего года суммарно составил составил 9-10%.
В частности, автодилер "Авилон" сообщает, что рост цен на машины корейского бренда Hyundai с 15 июня по 5 ноября 2019 года выросли от 5 до 20 тысяч рублей.
- Автомобили Jeep подорожали на 2%.
- Продукция Fiat — на 1,5%.
- BMW — на 1-2,5%.
Дилер поясняет, что в перечисленных случаях цены были повышены в связи со сменой модельного ряда.
Издание пишет, что дилеры перестали бояться падающего спроса на автомобили: цены поднимались и в октябре, когда падение продаж в целом по рынку составило 5%.
В январе-октябре текущего года в России было продано 1 423 449 машин, это на 34 408 автомобилей меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
https://1prime.ru/business/20191111/830527879.html