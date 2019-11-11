МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. В России продолжают расти цены на новые автомобили, несмотря на падение спроса на них, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на данные основных производителей и автодилеров.

Рост цен за 10 месяцев текущего года суммарно составил составил 9-10%.

В частности, автодилер "Авилон" сообщает, что рост цен на машины корейского бренда Hyundai с 15 июня по 5 ноября 2019 года выросли от 5 до 20 тысяч рублей.

Автомобили Jeep подорожали на 2%.

Продукция Fiat — на 1,5%.

BMW — на 1-2,5%.



Дилер поясняет, что в перечисленных случаях цены были повышены в связи со сменой модельного ряда.

Издание пишет, что дилеры перестали бояться падающего спроса на автомобили: цены поднимались и в октябре, когда падение продаж в целом по рынку составило 5%.

В январе-октябре текущего года в России было продано 1 423 449 машин, это на 34 408 автомобилей меньше, чем за аналогичный период 2018 года.