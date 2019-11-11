МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Минтранс Московской области временно не выдает новые пропуска для грузовых автомобилей весом более 12 тонн, сообщает пресс-служба ведомства.

"Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области с 7 ноября временно приостановило выдачу новых пропусков на МКАД для автомобилей с грузоподъемностью свыше 12 тонн. Госуслуга предоставляется ведомством в рамках соглашения между правительством Москвы и области. С начала этого года Минтрансом области было выдано 12 тысяч разрешений, что составляет годовой объем квот для Подмосковья", — говорится в сообщении.

Подмосковный Минтранс выдает пропуска для транзитного перемещения по МКАД, уточняет пресс-служба, а с 22.00 до 06.00 получать пропуск не требуется.