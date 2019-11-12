МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Госкомпания "Автодор" провела комплексное исследование по проблеме износа дорожных покрытий в РФ под воздействием шипованных шин, считает возможным сократить срок их использования в центральной части страны, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.

"В настоящее время действующая российская нормативно-техническая и законодательная база в области эксплуатации шипованных шин и требований к ним имеет существенные и критические отличия от зарубежной. Если сравнить эти требования с аналогичными нормами государств, близких к России по климатическим зимним условиям, где шипованными шинами широко пользуются с начала 60-х годов прошлого века, получится весьма странная картина, выраженная в существенно разных требованиях к шипованным шинам и их эксплуатации, а также к шипам противоскольжения", — отметил собеседник агентства.

При этом в России законодательно не закреплен разрешенный период эксплуатации шипованных шин в зависимости от климатических поясов и не определены штрафы за его нарушение, а также точно не оценена степень износа дорожных покрытий из-за шипованных шин, и не выработан единый подход к системе управления сохранностью дорожных покрытий.

"Автодор" в рамках совместного исполнения различных поручений правительства информировал Минтранс о проводимых исследованиях и их результатах, и о аналогичном зарубежном опыте. Мы делаем выводы по итогам исследования, что в центральной части РФ можно сократить срок использования таких шин", — сказал представитель госкомпании.

Госкомпания планирует продолжить научно-исследовательские работы по оценке влияния шипованных шин на дорожные покрытия, добавил он.