БЕРЛИН, 12 ноя — ПРАЙМ. Прокуратура Германии предъявила обвинения трем бывшим и одному действующему менеджеру концерна Volkswagen, которые подозреваются в злоупотреблении доверием, приведшем к потере предприятием свыше пяти миллионов евро, сообщается в пресс-релизе прокуратуры Брауншвейга.

Имена обвиняемых не называются. Речь идет о двух бывших членах правления, а также бывшем и действующем ведущем менеджере предприятия.

"Обвиняемым вменяется выдача завышенных окладов и бонусов между маем 2011 и маем 2016 годов, когда они были в правлении, а именно руководителям отдела кадров в предприятии торговой марки Volkswagen, что нанесло концерту Volkswagen миллионные убытки", — говорится в документе.

Как поясняется, обвиняемые в силу должностных обязанностей определяли размеры окладов и бонусов для членов производственного совета. В своих решениях по этому вопросу они всегда руководствовались предложениями "комиссии по премированию производственного совета", при этом сами состояли в этой комиссии, как и председатель производственного совета и его заместитель, "которые таким образом принимали решение о вознаграждении самих себя".

Такая практика нарушает закон о правовом режиме предприятий ФРГ, кодекса менеджмента организаций, закон об акционерных обществах. По оценкам прокуратуры предприятию нанесен ущерб в размере чуть более пяти миллионов евро. Всего обвиняемым вменяется 29 эпизодов нарушения закона.

Volkswagen — крупнейший в Европе автопроизводитель, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта. TRATON SE (бывшее Volkswagen Truck & Bus AG) — подразделение Volkswagen, специализирующееся на производстве грузовых автомобилей.

Концерн Volkswagen уже несколько лет находится в центре международного скандала. Ранее предприятие обвинили в США в том, что оно оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В январе 2017 года Volkswagen окончательно согласовал с американскими властями уплату штрафа в 4,3 миллиарда долларов в рамках дизельного скандала.