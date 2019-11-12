МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение сервису бронирования Booking.com, которым обязала компанию в течение месяца исключить из соглашений с российскими партнерами пункт о предоставлении лучшей цены, говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная антимонопольная служба 12 ноября 2019 года выдала в адрес частной компании с ограниченной ответственностью "Booking.com B.V." предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства…. Предупреждение содержит требование в месячный срок исключить из соглашений с российскими лицами, предоставляющими услуги размещения, требования о паритете цен и номеров в отношении третьих лиц", — говорится в сообщении.

"Опора России" в феврале направила письмо главе ФАС Игорю Артемьеву, в котором выразила обеспокоенность состоянием конкуренции на рынке бронирования отелей и попросила провести проверку сервиса Booking.com. Согласно письму, с которым ознакомилось РИА Новости, агрегатор Booking.com, чья доля на рынке, по разным оценкам, достигает 70%, якобы навязывает невыгодные условия сотрудничества своим партнерам за счет доминирующего положения. В пресс-службе ФАС тогда сообщили, что документ поступил в ведомство и будет рассмотрен в установленные сроки.

"ФАС России считает, что применение условий о паритете, в соответствии с которыми цена на размещение на любом ресурсе — онлайн и офлайн, включая ресурсы других агрегаторов, туроператоров и турагентств, не может быть ниже, чем на booking, приводит к ограничению, устранению конкуренции на рынке", — подчеркивает ведомство.