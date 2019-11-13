МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Инициатива сокращения срока использования шипованной резины не лишена здравого смысла, однако реализовать ее трудно из-за разных по качеству российских дорог, а также нескольких климатических зон России, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.

Ранее RT сообщал, что специалисты государственной компании "Автодор" призвали уменьшить период эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение этого условия. Эксперты выяснили, что дороги, в особенности с разрешенной скоростью более 70 километров в час, получают 90% ущерба в зимний период. По этой причине на ремонт дорог приходится выделять колоссальные суммы из бюджета.

"Технически они правы, но есть один нюанс. Дело в том, что у нас помимо двух тысяч километров дорог "Автодора", есть миллион километров дорог, которые содержатся зимой черти как, и если выехать вообще за пределы Москвы, то может оказаться, что без шипов вы просто можете попасть в крупную аварию и погибнуть. И, соответственно, если бы все дороги в РФ содержались так зимой, как содержатся дороги "Автодора", я не против, я только за, но этого не будет", — сказал РИА Новости координатор движения "Общество синих ведерок" Петр Шкуматов.

Эксперт заявил, что, предложение госкомпании понятно: шипы на авто действительно разрушают их дороги, что, соответственно, приводит к ущербу. Однако существует большое количество менее качественных дорог на территории России, по которым, по словам Шкуматова, без шипов ездить небезопасно.

Автоэксперт добавил, что помимо дорог разного качества не стоит забывать и о разных климатических зонах страны, в одной их которых шипованная резина может не понадобиться, а в другой автовладельец не сможет ездить безопасно без шипов.

Мнение автоэксперта также разделяет председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов. "У нас огромная страна с большим количеством климатических зон. Вводить какие-то нормы по резине — это нецелесообразно, потому что человек едет на машине — путешествует из Мурманска в Сочи, то есть он где-то должен на границе двух регионов поменять резину?" — считает Холодов.

По словам председателя комитета, шипованная резина действительно может портить дорожное покрытие, однако, по мнению Холодова, если такая проблема действительно приносит большой ущерб, стоит подбирать более качественные материалы для производства, чтобы износ был меньше. —0-