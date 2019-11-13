МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Амурской области зарегистрировал иск банка "Восточный", мажоритарным акционером которого является "Финвижн" Артема Аветисяна, о взыскании более 8,8 миллиарда рублей с подконтрольной инвестфонду Baring Vostok компании Evison и старшего партнера фонда Майкла Калви.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд в среду, к производству он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не указаны.

Амурский арбитражный суд в настоящее время рассматривает другой крупный иск "Восточного" к тем же соответчиками – о взыскании более 9,8 миллиарда рублей убытков. Ранее в рамках этого иска суд в качестве обеспечительных мер наложил арест на весь пакет акций миноритария "Восточного" Evison Holdings Ltd — 41,6%.

Компания Аветисяна ранее в этом году после судебного решения получила контроль в банке "Восточный". Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.

Параллельно идет арбитражное разбирательство, в рамках которого Baring потерял контроль в "Восточном" — контролируемая им Evison по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании "Финвижн" Аветисяна 9,99% акций банка.