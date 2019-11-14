МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Представители российского гостиничного бизнеса считают необходимым распространить решение Федеральной антимонопольной службы по Booking.com на остальные онлайн-сервисы бронирования мест сообщил РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Грант Бабасян.

ФАС выдала 12 ноября Booking.com предупреждение, потребовав в течение месяца исключить из соглашений с российскими партнерами пункт о предоставлении лучшей цены. Ведомство назвало это "требованием о паритете цен и номеров в отношении третьих лиц". Иными словами, от желающих продать свой вариант размещения через Booking требуется нигде не предлагать его дешевле. Благодаря этому сервис дает туристу "гарантию лучшей цены", обещая возместить разницу, если тот где-то найдет этот вариант по более низкой цене.

"Мы полностью поддерживаем решение ФАС. Важно, чтобы Booking не запрещал отелям продавать свои услуги дешевле, чем на сайте Booking.com. Никто не имеет права вменять ценовую политику рынку. Мы благодарны всем коллегам из отрасли, которые работали над этим вопросом", — сказал Бабасян.

"Также мы считаем, что эти условия нельзя ставить только Booking. Все участники рынка должны быть равны, и важно, чтобы аналогичное решение ФАС применялось и к остальным онлайн-сервисам и другим игрокам рынка", — добавил собеседник агентства.

Помимо Booking.com, выгодные условия при бронировании коллективных и индивидуальных мест размещения, а также другие услуги для путешественников в интернете предлагают, в частности, Hotels.com, Agoda.com, Otel.com, Tripadvisor.com, Hrs.com, Trivago.ru, Ostrovok.ru, Airbnb.com.

В Booking.com с позицией ФАС не согласны. "Мы убеждены, что наша модель обеспечивает пользователям прозрачный и последовательный подход к сравнению цен, а также предоставляет партнерам дополнительные возможности для развития бизнеса. Только сами партнеры, а не Booking.com устанавливают цены на предлагаемые объекты проживания и бесплатно размещают их на нашей платформе. Booking.com, в свою очередь, помогает партнерам привлекать путешественников со всего мира", — заявили РИА Новости в компании.