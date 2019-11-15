СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — ПРАЙМ. Разработчики, эксперты и представители винодельческой отрасли рассказали РИА Новости, как новый законопроект "О виноградарстве и виноделии в РФ" поможет потребителю отличить вино из выращенного в России винограда от разлитого в бутылки импортного материала и будет способствовать развитию отечественного виноделия.

СТОЛЕТИЕ ОЖИДАНИЯ

Во всех странах, где развита винодельческая отрасль, соответствующие законы были приняты ранее: Франция получила его еще в конце XIX века, а, например, Грузия – уже в 1999 году, сказал главный редактор сайта "Наше вино" Дмитрий Ковалев. В нашей стране закон Российской Империи о виноградном вине был принят и подписан императором в 1914 году. Он подводил итог реформам правительств Столыпина и Коковцова в области виноградарства и виноделия, аккумулируя все прежние постановления, и вводил строгие наказания за подделку вина, сказал собеседник агентства.

"Мы подходим к историческому моменту сейчас – 105 лет прошло после принятия закона в 1914 году, который так и не заработал из-за первой мировой войны", — сказал Ковалев.

Он считает, что необходимо внимательного изучить положения императорского закона.

"Вопрос необходимости закона назрел очень много лет назад, но именно сейчас государство уделяет активнейшее внимание виноградарству и виноделию, в том числе своими мерами поддержки. Возможно, свою роль сыграло и воссоединение Крыма с Россией. На Родину вернулся винодельческий регион с очень глубокими историческими традициями. Мы знаем, что виноградники на полуострове в 1960-е годы занимали 150 тысяч гектар. И знаем, как много было потеряно. Все это нужно восстанавливать", — сказала в комментарии РИА Новости гендиректор объединения "Массандра" Янина Павленко.

ВИНО КАК ТЕРМИН

С принятием закона впервые в российском законодательстве появится термин-определение понятия "вино", что крайне важно для занимающихся виноделием предприятий, считает Павленко.

"В новом варианте, наконец, дано четкое определение того, что такое вино. Это продукт брожения ягод свежего винограда. А если это российское вино, то из винограда, выращенного на территории России. Это главные постулаты, потому что до сих пор российским вином можно было называть все, что залито в бутылку на территории России. То есть мы получили термин "вино России", это очень важно", — заявила глава "Массандры".

Законом установят правила, каким образом вино должно производиться. Он определяет разрешенные технологические приемы переработки винограда, предназначенного для его производства. Будут определены правила, как продавать вино на территории РФ, четко установлено, что такое контрафактная, недоброкачественная, а также фальсифицированная продукция, сказал в комментарии РИА Новости один из разработчиков документа, депутат Госдумы Константин Бахарев.

"Мы предлагаем, чтобы продажа виноградосодержащих напитков осуществлялась отдельно от вин и сопровождалась надписью о том, что данная продукция не является вином. В этом случае потребители получат гарантии того, что под этикеткой "вино России" не скрывается напиток непонятного происхождения и состава", – сказал Бахарев.

ВИНО И ВИННЫЙ НАПИТОК

Эксперты отметили, что введение термина "Вино России" как продукта, сделанного в результате переработки винограда, выращенного на территории РФ, защитит производителей российских вин.

"Важным положением нового законопроекта является то, что он оказывает реальную поддержку законопослушным производителям вина и защищает их интересы", — сказал РИА Новости гендиректор АО "Завод шампанских вин "Новый Свет" Алексей Пугачев.

Законопроект усилит госконтроль качества производимой и реализуемой в стране винодельческой продукции, при этом устанавливается равная ответственность отечественных и зарубежных производителей, добавил собеседник агентства.

По данным экспертов, до 80% винной продукции на полках российских магазинов – это вино из привозного материала, либо из смеси привозного с отечественным. В законе запрещается смешивать или называть российским вином то, что разлито из импортного виноматериала, вводится понятие "винных напитков". Основной регион поставок виноматериала в Россию – страны Нового Света.

"Если говорить о балке (виноматериал), то на первом месте (по экспорту в Россию) – Австралия, Чили, Аргентина. И Европа, в частности, Испания. За последние 10-15 лет страны Нового Света так развили отрасль виноградарства и виноделия, что они заливают весь мир своим вином", — сказала глава "Массандры".

РАЗВИТИЕ СЕЛА

"Если бы винзавод (по розливу импортного виноматериала — ред.) имел виноградники, то это было бы не 100-200 трудоустроенных человек, а несколько тысяч. Каждый гектар требует ухода, эти люди живут на селе, получают достойные зарплаты, села оживают, появляются клубы, садики, школы, семьи. Мы в хорошем смысле привязываем людей к жизни на земле, развиваем территории. Об этом тоже в законе говорится", — отметил Ковалев.

Он добавил, что виноградарская и винодельческая отрасль требует отделения от общего производства и продажи алкоголя в стране, так как напрямую связана с сельским хозяйством, выращиванием винограда, землей. Ковалев считает, что закон должен стать первым шагом для развития важнейшего сегмента экономики страны.

"Дальше, я надеюсь, появятся какие-то механизмы регулирования. Было бы идеально, чтобы отдельное федеральное ведомство по этой отрасли", — сказал он.

Развитие виноделия в стране, по мнению экспертов, поможет не только отстоять отечественный рынок для российского вина, но и развить культуру его потребления. С ростом качества российских вин все больше становится их ценителей и тех, кто хорошо разбирается в винах, считают они.