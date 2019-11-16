МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Минтранс РФ разработал законопроект, регулирующий деятельность карпулинговых сервисов (BlaBlaCar и подобных), предлагает ограничить размер оплаты за поездку через них, следует из пояснительной записки к проекту.

Ведомство обосновывает необходимость регулирования тем, что сейчас правоотношения при осуществлении карпулинга не урегулированы, вследствие чего агрегаторы карпулинга зачастую используются недобросовестными физлицами для организации коммерческих перевозок пассажиров без соответствующей регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, без лицензии на осуществление перевозок пассажиров и иных лиц автобусами, и иных разрешительных документов.

"С учетом зарубежного опыта, законопроектом предлагается установить следующие требования к карпулингу: ограничить величину компенсации, которую получает водитель транспортного средства, используемого для карпулинга — размер такой компенсации не может превышать предельного размера, определенного в порядке, установленном правительством", — говорится в документе.

Также, Минтранс предлагает использовать для карпулинга автомобили, где не больше 8 пассажирских мест (категория М1), ограничить количество поездок, которые может осуществлять такая машина в сутки, перечислять и получать плату за поездки только по безналичному расчету, что позволит контролировать и минимизировать возможность превышения предельного размера платы.

Кроме этого, для обеспечения безопасности дорожного движения предлагается установить требования о наличии у водителя удостоверения соответствующей категории общего стажа не менее двух лет, прохождения машиной государственного техосмотра, наличии действующего договора ОСАГО, заключенного в отношении предлагаемого для карпулинга автомобиля, следует из проекта.

"Законопроектом устанавливается, что агрегатор карпулинга заключает соглашение об информационном взаимодействии с уполномоченным правительством федеральным органом исполнительной власти, предусматривающее обмен информацией в целях выполнения требований в отношении проверки водителей и транспортных средств", — отмечается в документе. Учитывая большой объем организационной работы, необходимой для реализации положений законопроекта, Минтранс считает возможным установить отлагательный срок его вступления в силу в виде одного года со дня опубликования.