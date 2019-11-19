МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Продажи автомобилей Lada в Европейском союзе (ЕС) за первые десять месяцев 2019 года уменьшились в годовом исчислении на 8%, до 4,15 тысячи машин, а в том числе в октябре — на 20,7%, до 298, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

В целом продажи новых автомобилей в ЕС за январь-октябрь сократились на 0,7% год к году, до 12,95 миллиона машин, а в октябре — выросли на 8,7% и составили 1,177 миллиона.

С начала года среди крупных рынков только Германия показала рост показателя — на 3,4% в годовом выражении, тогда как в Великобритании снижение составило 2,9%, во Франции — 0,3%, в Италии — 0,8%, в Испании — 6,3%.

Продажи новых автомобилей в Европе французского автопроизводителя PSA Group за первые десять месяцев года сократились в годовом выражении на 0,5%, компании Volkswagen Group — выросли на 0,9%, группы Renault в целом — снизились на 1%. В октябре, по данным ACEA, продажи французского автопроизводителя опустились на 5,1% в годовом исчислении, Volkswagen Group — выросли на 30,8%, группы Renault — поднялись на 13,2%.