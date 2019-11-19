СКОЛКОВО, 19 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство Mail.ru и Сбербанка о создании совместного предприятия в сфере еды и транспорта, не видит в нем никаких проблем, сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

"Уже есть такое ходатайство, мы его рассмотрим, я не вижу там никаких проблем с точки зрения конкурентных рынков, не думаю, что они возникнут", — сказал он, отметив, что "это будет сервис хороший для граждан".

Ранее во вторник Сбербанк и Mail.ru Group сообщили, что подписали обязывающие документы о создании совместного предприятия в сфере еды и транспорта, ожидают закрытия сделки до конца года после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы.