МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк и Mail.ru Group подписали обязывающие документы о создании совместного предприятия в сфере еды и транспорта, ожидают закрытия сделки до конца года после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы, говорится в сообщении сторон.

"Стороны получили все необходимые разрешения от органов управления компаний, подписали юридически обязывающие документы, и теперь ожидают одобрения Федеральной антимонопольной службы. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца 2019 года", — говорится в сообщении.

Параметры сделки претерпели ряд изменений с момента ее анонсирования в июле. Так, стороны решили до 10% акций СП выделить для программы вознаграждения его сотрудников, оставшимися акциями стороны будут владеть в равных долях. Сбербанк и MRG планируют вложить до 64,6 миллиарда рублей в СП, если до ноября 2020 года будут достигнуты целевые показатели.

MRG внесет в капитал СП свои доли в Delivery Club (100%) и "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также денежные средства в размере 8,5 миллиарда рублей. Компания может дополнительно инвестировать около 4,6 миллиарда рублей в капитал СП в зависимости от достижения вносимыми активами целей по ряду ключевых показателей до ноября 2020 года. Кроме того, до закрытия сделки MRG обеспечит консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил". "Это не предполагает дополнительных капитальных инвестиций в СП", — уточняется в сообщении.

Сбербанк внесет в СП свою 35%-ную долю в компании FoodPlex, а также около 38,5 миллиарда рублей деньгами. Компания может дополнительно инвестировать до 13 миллиардов рублей в капитал СП в случае достижения целей по ряду ключевых показателей Delivery Club и "Ситимобил" до ноября 2020 года.

"В результате СП получит около 47 миллиардов рублей капитальных инвестиций на момент заключения сделки. В случае достижения KPI будут произведены дополнительные вложения до 17,6 миллиарда рублей. Оценка СП при достижении целевых показателей будет превышать 100 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что все средства будут внесены в СП наличными и направлены на органическое развитие предприятия, консолидацию активов и обеспечение потенциальных сделок в сегментах фудтеха и транспорта, комплементарных существующим активам. В будущем стороны рассмотрят возможности привлечения дополнительных инвесторов для дальнейшего развития платформы. По оценкам сторон, осуществляемые инвестиции в СП являются достаточными для реализации текущих бизнес-планов платформы и ее выхода на безубыточность.

В сообщении сторон говорится также, что Сбербанк через три года после создания совместного предприятия с MRG может поставить вопрос об обмене своей доли в нем на пакет акций интернет-компании, не превышающий 20%.

"По прошествии трех лет после закрытия сделки Сбербанк имеет право поставить на голосование соответствующих органов корпоративного управления Mail.ru Group вопрос обмена доли Сбербанка в СП на акции Mail.ru Group по паритету стоимости, но не более 20% акций Mail.ru Group", — говорится в сообщении.

"При отсутствии одобрения совета директоров и акционеров Mail.ru Group условия обмена не являются юридически обязывающими", — уточняется в нем.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Кроме того, Сбербанк и Mail.ru Group договорились о стратегическом сотрудничестве для развития цифровой экономики и продуктов на базе искусственного интеллекта в России.

"Mail.ru Group и Сбербанк создали крупнейшие экосистемы в России, и стратегическое сотрудничество между ними поможет ускорить их развитие и открыть серьезные перспективы дальнейшего роста. Существующие и потенциальные проекты положительно отразятся на обеих компаниях и будут способствовать развитию цифровизации и искусственного интеллекта в России", — говорится в сообщении.

Среди сфер потенциального сотрудничества — рекламные продукты для среднего и малого бизнеса, совместные предложения для клиентов и пользователей Mail.ru Group и Сбербанка, обмен экспертизой в области технологий и новых комплексных решений, а также совместные стратегические проекты.

"Нас радует перспектива расширения взаимодействия: экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group дополняют друг друга, и вместе мы сможем развивать O2O-проекты и предлагать пользователям и клиентам более обширный спектр сервисов и возможностей", — приводятся в сообщении слова гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева.

"Подписанные нами соглашения с Mail.ru Group – это продолжение наших совместных проектов, а также начало более тесного сотрудничества, где мы сможем объединить наши технологические и интеллектуальные ресурсы. Мы верим, что наше партнерство даст серьезный импульс развитию цифровой экономики страны, приведет к динамичному развитию современных и востребованных сервисов, которые будут менять привычные парадигмы потребления товаров и услуг", — отметил глава Сбербанка Герман Греф.