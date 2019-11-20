МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Революция в сфере беспилотного транспорта произойдет в России в ближайшее десятилетие, заявил генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож, выступая на форуме "Россия зовет!"

Он назвал три основных фактора, которые подстегнут эти изменения. "Технологии, которыми мы располагаем, безопасность, которой нам не хватает на дорогах, и создание нового экономического сектора позволят нам совершить этот прорыв в ближайшее десятилетие", — сказал Волож.

Говоря о технологиях, он отметил, что "Яндекс" начал работу по созданию беспилотного транспорта 2 года назад, и к сентябрю текущего года искусственный интеллект уже проехал 1 миллион километров по московским улицам. "На этой неделе мы проедем 2 миллиона километров на беспилотнике, к лету мы будем проезжать 1 миллион километров за неделю. Мы надеемся, регулирование к этому времени подоспеет", — сказал гендиректор "Яндекса".

Комментируя второй фактор — безопасность на дорогах, — он отметил, что "управление машиной – это не совсем функция для человека, 90% аварий на дорогах вызвано нашим человеческим поведением, и это можно исправить".

"Если год назад автоматические системы без аварий могли проехать всего 1-2 километра, прежде чем инженер за рулем перехватит руль из-за ошибки, то сегодня это на два порядка больше. Мы проезжаем 100-200 километров, вообще не прикасаясь к рулю и педалям. Для сравнения: человек создает одну аварию на 10-20 тысяч километров. Судя по тому, как идет прогресс в обучении алгоритмов — через 2-3 года алгоритмы будут безопаснее, чем люди", — сказал Волож.

Третья причина, по его словам, – это экономика. "Сегодня говорят, что беспилотный транспорт — это дорого. На самом деле на это нужно смотреть совсем по-другому. Принято считать стоимость самого автомобиля, но реальная стоимость сегодняшнего такси — это стоимость автомобиля в совокупности с водителем. Мы приближаемся к тому, что стоимость обслуживания беспилотного транспорта будет равна стоимости автомобиля с живым водителем, и еще через год это будет еще дешевле", — прокомментировал глава "Яндекса".