МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Антимонопольный регулятор ФРГ (Bundeskartellamt) объявил о намерении оштрафовать ключевые немецкие автоконцерны BMW, Volkswagen и Daimler за незаконное согласование цен при закупках стали, сообщается на сайте регулятора.

"В период с 2004 по конец 2013 года представители BMW, Daimler и Volkswagen регулярно встречались с производителями стали… и обменивались информацией о доплатах за покупку… Поскольку надбавки больше не обсуждались индивидуально с поставщиками, в результате этих переговоров ценовая конкуренция между компаниями была устранена", — заявил президент ведомства Андреас Мундт (Andreas Mundt), слова которого приводятся в сообщении.

Регулятор отметил, что общая сумма штрафа составит порядка 100 миллионов евро. Компании признали факты, установленные регулятором, и согласились на принятые им меры, сообщили в антимонопольном ведомстве.

Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Volkswagen является крупнейшим в Европе автопроизводителем, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. Daimler — один из крупнейших мировых автоконцернов, которому, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза".