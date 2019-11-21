МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Компания "Яндекс.Такси" запустила "Эко-тариф", выбрав который клиент воспользуется услугами автомобиля, ездящего на природном газе, говорится в её сообщении.

"Яндекс.Такси" впервые в России запустила "эко-тариф". С его помощью пользователи смогут вызывать автомобили такси, использующие в качестве топлива природный газ (метан). Казань станет первым городом, в котором пользователи сервиса смогут заказать поездку на такси с использованием высокоэкологичного топлива", — сообщается в релизе.

На первом этапе к "Эко-тарифу" планируется подключить 650 автомобилей, работающих на метане, в дальнейшем количество транспорта на метане планируется увеличивать. По техническим характеристикам это соответствует тарифу "Комфорт", однако на стоимость поездки вид топлива не повлияет, уточняется в релизе. Пользователи смогут осознанно заказать поездку на машине, не наносящей вред окружающей среде, а водители – сэкономить до 60% расходов на топливо, говорится там же.

"На одной заправке метаном стоимостью 500 рублей автомобиль такси может проехать дистанцию почти в два с половиной раза больше, чем при заправке бензином на ту же сумму. Такая экономия поможет водителям повысить свой заработок. Кроме того, метан по классификации МЧС относится к самому высокому классу безопасности из всех видов автомобильного топлива", — говорится в сообщении.

"Нам удалось впервые в России сформировать такую услугу на рынке такси — вызов автомобиля на высокоэкологичном топливе. Это стало возможным, с одной стороны, благодаря технологиям и алгоритмам "Яндекс.Такси", а с другой — благодаря участию в проекте "Газпром газомоторное топливо". Мы планируем помогать партнерам расширять использование метана, этому будет способствовать в том числе увеличение "Газпромом" числа газовых заправочных станций", — приводятся в сообщении слова директора по развитию бизнеса "Яндекс.Такси" в России Алексея Федотова.

Компания также указывает, что метан — альтернатива нефтяным видам топлива, его стоимость в среднем по России составляет порядка 16 рублей за кубометр, и цена километра пути на метане для легкового автотранспорта — 1,6 рубля; по расходу кубометр метана эквивалентен литру бензина, но при использовании природного газа на транспорте объем вредных выхлопов в окружающую среду ниже примерно в 10 раз.