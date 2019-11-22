МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, после вторичного публичного размещения акций (SPO) планирует выйти на рынок долга с новыми облигациями, рассказал РИА Новости источник в банковских кругах.

Компания намерена 2 декабря собрать заявки на биржевые облигации серии БО-05 объемом 3 миллиарда рублей. Эмитент предложит инвесторам семилетние облигации с полугодовыми купонами и офертой через три года.

Ориентир ставки первого купона будет объявлен позднее. Техническая часть размещения предварительно назначена на 10 декабря. Организаторами выступят "ВТБ Капитал", "Московский кредитный банк" и Совкомбанк.

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) ранее в пятницу объявили о продаже 175 миллионов акций (23,7% капитала) "Детского мира". Цена одной акции компании в рамках SPO составила 91 рубль, по итогам размещения продающие акционеры привлекают 15,925 миллиарда рублей.

АФК "Система" по итогам SPO снизит свою долю в "Детском мире" до 33,4% с 52%, РКИФ — до 9% с 14%. Free float ритейлера составит 57,6%. Группа "Детский мир" объединяет сети магазинов "Детский мир", ELC и ABC, а также магазины товаров для животных "Зоозавр".