МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Audi отзывает в России 9469 автомобилей марки Audi Q5, реализованных с 2017 года по настоящее время, из-за возможных проблем с креплением накладки задней колесной арки, сообщается на сайте Росстандарта.

"Причина отзыва транспортных средств заключается в том, что из-за скручивающего смещения может сойти с креплений выступ накладки задней колесной арки. В результате крепление накладки колесной арки может ослабнуть и в некоторых случаях накладка может полностью отделиться", — говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителей ООО "Фольксваген груп рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.