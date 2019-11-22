МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Автоэксперты разошлись в оценках перспектив представленного накануне в США электропикапа Tesla Cybertruck в России: с одной стороны, в стране много мест, где он может быть востребован, с другой — высокая цена и отсутствие зарядок могут оттолкнуть покупателей.

"Я считаю — то, что надо. Это машина, которую все будут замечать, о которой будут говорить и которую, как следствие, будут желать. А главное — такой дизайн запомнят как веху на 100 лет вперед. До России он обязательно доберется. У нас есть много мест, где такой внедорожник будет востребован", — рассказал глава Moscow Tesla Club Игорь Антаров, не объяснив, где именно такая машина может найти применение в России.

Вместе с тем, исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов отмечает, что в России пикапы традиционно занимают не очень большую долю рынка.

"Для тех, кто их покупает, цена будет серьезным препятствием и отсутствие зарядок в полях и лесах. А те, кто для удовольствия покупает электромобиль, предпочтут другой тип кузова. Привезут, конечно, несколько машин те, кому важно быть не таким, как все. А вообще — машина для американского рынка, на мой взгляд", — резюмирует эксперт.

Американская компания Tesla, специализирующаяся на электрических автомобилях, представила в ночь на пятницу свое новое изделие — пикап Cybertruck грузоподъемностью в 1,5 тонны и стоимостью от 40 тысяч долларов.

Грузоподъемность Cybertrack составляет 3,5 тысячи фунтов (более 1,5 тонны), он может буксировать прицеп весом до 14 тысяч фунтов (6,4 тонны). В различных комплектациях встроенного аккумулятора хватит на 250, 300 и более чем 500 миль (примерно 400, 500 и 800 километров). Зарядка может осуществляться от электросети с напряжением 110/220 вольт. В стандартную комплектацию входят автопилот, автопарковка, полный привод.

Самая дешевая модель Cybertrack будет продаваться за 39990 долларов, модель с 300-мильным ходом — за 49990 и, наконец, "топовая" комплектация с запасом хода в 500 миль и с тремя электромоторами будет начинаться от 69990 долларов. По словам Илона Маска, тот факт, что грузовик будет пользоваться электричеством, более дешевым, чем газ, позволит снизить стоимость эксплуатации со средних 780 долларов в месяц для традиционных бензиновых моделей до примерно 570 долларов в месяц.

Сроки поступления пикапа в продажу Маск не назвал.