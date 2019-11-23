МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Власти Москвы рассчитывают, что к 2020 году метро, Московским центральным кольцом и Московскими центральными диаметрами будут пользоваться 9,8 миллиона пассажиров в сутки, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

По прогнозу дептранса, число пассажиров вырастет благодаря появлению новых маршрутов, удобным пересадкам и выгодным тарифам.

"Мы ожидаем, что в 2020 году общее число пассажиров метро, МЦД и МЦК составит 9,8 миллиона в сутки. Это в 1,3 раза больше, чем в 2010 году, тогда метрополитен каждый день перевозил 7,5 миллиона пассажиров, а проектов наземного метро ещё не было", – рассказали в пресс-службе.

Движение по первым двум маршрутам МЦД было запущено 21 ноября президентом России Владимиром Путиным, мэром Москвы Сергеем Собяниным и гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составляет 52 километра, а протяженность МЦД-2 "Курско-Рижский" — 80 километров. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.

В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок — до 27. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 общественный транспорт станет доступнее для более 4 миллионов жителей Москвы и Московской области.