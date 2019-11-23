МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) опубликовал на своем ресурсе Kalashnikov media видеоролик с прототипом нового электромотоцикла.

Ранее в Ростехе рассказали РИА Новости, что прототип городского электромотоцикла Cafe Racer имеет запас хода до 100 километров. Машина оборудована бесщеточным двигателем постоянного тока с жидкостным охлаждением, его максимальная мощность – 50 кВт (почти 68 лошадиных сил), скорость — 100 километров в час.

Прототип впервые представлен на форуме "ПроеКТОриЯ" в субботу. "Ростех" станет куратором нескольких команд на этом форуме профориентации, который пройдет в Ярославле с 23 по 26 ноября.