МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Правительство согласовало увеличение ставок утильсбора на машины с 1 января 2020 года — такое постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев 15 ноября, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на документ.

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 литра пострадают меньше (рост на 46,1%), а машины с двигателем от 3,5 литра — больше (рост на 145%). Утильсбор на самый массовый сегмент автомобилей (двигатель 1-2 литра) увеличивается почти на 112,4%.

Повышение ставок — реакция на снижение таможенных ставок для сохранения общего уровня тарифной защиты, пояснили газете в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака. В январе-июне, по данным PwC, доля импортных машин на рынке РФ составила 17%. В то же время, отмечает один из источников издания, минимальная возможная стоимость машин из-за падения спроса уже достигнута, запаса нет и из-за увеличения утильсбора всем придется повысить цены.

Утильсбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда считали компенсацией снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. Сначала сбор платили только импортеры, с 2014 года его распространили на всех, но для локализованных автоконцернов ввели промышленные субсидии. Их получат только подписавшие СПИК. Сбор повышался уже дважды.

В проекте бюджета на 2020 год уже учтена индексация сбора: рост поступлений оценивается в 150,2 миллиарда рублей в 2020 году и в 48 миллиардов рублей в 2021 году. С импорта машин в 2020-м намерены собрать 77,3 миллиарда рублей.

Цены с 1 января выросли бы и без утильсбора из-за традиционного обновления модельного ряда и других объективных факторов, отмечает газета. Но повышение утильсбора окажет дополнительный эффект. Ряд собеседников издания говорят, что увеличение стоимости машин не будет одномоментным.

В результате дилеры ждут усиления обычного роста спроса в конце года. В "Авилоне" сообщили газете, что декабрь — традиционно самый благоприятный месяц, интерес покупателей в предновогодний период в среднем возрастает на 5–10%. Новости о повышении утильсбора способны дополнительно подогреть спрос. Грядущее увеличение цен на легковые автомобили там оценивают в 3–5%.