МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" запустил в понедельник продажи обновленного семейства Lada Vesta c новым двигателем и автоматической коробкой передач, сообщается на сайте компании.

"Стартуют продажи обновленного семейства Lada Vesta: автомобили получили новые опции, а кроме того, для них стал доступен силовой агрегат альянса Renault-Nissan — 113-сильный мотор 1,6 литра и бесступенчатая автоматическая трансмиссия. Это делает Lada Vesta одним из наиболее доступных предложений с АТ среди всех сегментов российского рынка", — говорится в сообщении.

Двигатель H4M объемом 1,6 литра является одним из самых распространенных для модельного ряда Renault. Он устанавливается на автомобили Renault Logan, Sandero, Duster, Arkana, Megane предыдущего поколения, а также на Nissan Terrano и Lada Xray Cross.

Как уточняет "АвтоВАЗ", доплата за новый двигатель и автоматическую трансмиссию составляет 50 тысяч рублей.

Стоимость Lada Vesta c "автоматом" будет начинаться от 736,9 тысячи рублей. Столько надо будет заплатить за седан в варианте Classic с пакетом Start Plus, в котором будет также кондиционер, трехуровневый обогрев передних сидений, две подушки безопасности, задние дисковые тормоза, электронная система контроля устойчивости, охлаждаемый перчаточный ящик, центральный подлокотник с боксом и розеткой 12V для пассажиров.

Вместе с новым силовым агрегатом семейство Lada Vesta получило расширенный список оборудования. Впервые в практике Lada применены зеркала с электроприводом складывания – они управляются как с пульта на ключе зажигания, так и при помощи кнопки на двери водителя. Кроме того, на Lada Vesta появились обогрев рулевого колеса, противотуманные фары с функцией подсветки в повороте, бескаркасные стеклоочистители и более глубокие функциональные подстаканники.