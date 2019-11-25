МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ, Алена Кутовая. Рост утилизационного сбора с 1 января 2020 года неминуемо приведет к удорожанию автомобилей в России. Значительнее всего это отразится на авто премиального сегмента, сходятся во мнении автоэксперты, опрошенные агентством "Прайм". Они не исключают, что фактор грядущего повышения цен увеличит рост продаж на авторынке до конца текущего года – покупатели поспешат приобрести автомобиль до планируемого подорожания.

Ряд экспертов также задается вопросом, на какие цели идут средства, поступающие от уплаты утилизационного сбора — ведь процесс переработки материалов, из которых изготовлен автомобиль, в развитых странах приносит прибыль, таким образом, сама идея утилизационного сбора не имеет отношения к борьбе за экологию.

В понедельник "Коммерсант" сообщил о том, что премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора с 1 января 2020 года. Ставки на утилизацию легковых автомобилей вырастут на 110,7%. При этом ставки для легковых автомобилей с двигателем объемом от 3,5 литра (в основном это внедорожники и автомобили премиальных марок) увеличатся на 145%, а для массового сегмента машин с объемом двигателя 1-2 литра — на 112,4%.

Утилизационный сбор был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Сначала его платили только импортеры, а с 2014-го он распространился на всех. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые с размером сбора. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%. В 2018 году — в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%. Целью введения утильсбора в РФ стало обеспечение экологической безопасности.

В настоящее время утильсбор составляет 33 тысячи рублей для машин с объемом двигателя до 1 литра, 84 тысячи рублей — с объемом двигателя до 2 литров и 126 тысяч рублей — до 3 литров.

КАК ЭТО ОТРАЗИТСЯ НА ЦЕНАХ НА АВТОМОБИЛИ?

По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, повышение утилизационного сбора, безусловно, приведет к росту цен на автомобили.

"Авторынок сегодня падает, спрос тоже. Еще большее подорожание автомобилей негативно отразится на спросе в целом", — отметил он.

Импортные машины, которые не производятся на территории России и ввозятся из-за рубежа, могут вырасти в цене на 120 тысяч рублей. Стоимость же производимых в России марок может увеличиться на 10-15 тысяч рублей. К примеру, первыми под удар, по словам Моржаретто, могут попасть автомобили Suzuki и Subaru.

Эксперт напомнил, что российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые с размером сбора.

Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал считает, что по итогам года автосектор РФ покажет падение продаж на 2-4%. Рост утилизационного сбора с 1 января приведет к удорожанию автомобилей, прежде всего – иностранного производства, также отмечает он.

По его словам, с 1 января 2020 года стоимость ввозимых автомобилей и тех, что производятся на территории страны, должна была подняться по объективным причинам (к примеру, обновление модельного ряда). Рост же утилизационного сбора приведет к тому, что цены подрастут еще на 2-5%.

Аналитик "ВТБ Капитал" Владимир Беспалов уверен, что цены на автомобили повысятся вне зависимости от увеличения платы за утильсбор, однако рост цен будет поступательным и обусловлен прежде всего растущими издержками.

По его словам, с точки зрения потребителей, премиальный сегмент является менее чувствительным к повышению цен. Эксперт считает, что накануне предполагаемого повышения цен многие воспользуются возможностью купить автомобиль по старой цене, что может положительно отразиться на декабрьской статистике.

Автомобильный обозреватель радиостанции "Эхо Москвы" Егор Васильев полагает, что любые процессы в сфере госрегулирования автопрома приводят к росту цен на автомобили.

"Естественно, что связанную с повышением утилизационного сбора нагрузку автопроизводители традиционно переложат на покупателей”, — говорит он.

По мнению эксперта, вопрос о том, какие из брендов подорожают первыми — исключительно технический. Поскольку утилизационным сбором облагаются как импортные автопроизводители, так и компании, производящие машины на территории РФ, после его роста переход на новую схему ценообразования произойдет немедленно для всего актуального модельного ряда, попадающего под финансовый удар.

"Кто-то из производителей отреагирует на повышение утилизационных ставок оперативнее, а кто-то с запозданием, например, по причине больших объемов авто на складах", — сказал Васильев.

КАК МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ АВТОРЫНОК?

По словам Моржаретто, введение новых ставок на утилизацию и последующий за ним рост стоимости приведет к тому, что "российские потребители будут вынуждены пересаживаться на бюджетные автомобили".

По мнению Васильева, введение повышенной ставки утилизационного сбора может изменить соотношение сил на российском рынке. При этом автопроизводители категории luxury практически никак не отреагируют на рост этого сбора. C учетом тенденции стабильного роста продаж в этом сегменте по-прежнему будет наблюдаться небольшой рост продаж.

Что касается премиум-сегмента, то эксперт отметил, что последнее время автопроизводители из массового сегмента начинают активно внедрять дизайнерские решения и технологии, которые ранее были доступны только в премиальном, при этом по более привлекательной ценам.

"Таким образом в ближайшей перспективе мы, возможно, будем наблюдать тенденцию по перераспределению спроса на автомобили из премиального в массовый сегмент", — сказал Васильев.

В свою очередь, для поддержания спроса автопроизводители в массовом и премиальном сегментах будут вынуждены предлагать новые схемы владения машинами и новые финансовые продукты для снижения одномоментной финансовой нагрузки на покупателя.

По мнению Васильева, предполагаемый рост цен на автомобили, который по его оценке, может составить 5%, создаст благоприятную среду для развития каршеринга и услуг автомобиля по подписке, а это в свою очередь, возможно, простимулирует продажи именно в массовом сегменте.