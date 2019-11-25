МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Пресненский суд Москвы в понедельник заключил под стражу заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную, обвиняемую в злоупотреблении на 58 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласил решение судья Сергей Артемов.

Защита просила суд оставить ее на свободе — обвиняемая хорошо характеризуется, страдает рядом заболеваний и заботится о пожилых родителях, однако эти аргументы не убедили суд. Срок ареста установлен до 20 января.

Следствие полагает, что Голосная, зная, что оборудование пивоваренной компании для фиксации и передачи данных об объемах производства в ЕГАИС не соответствует стандартам, поручила сотрудникам подготовить заключение, что приборы опломбированы.

Те исполнили приказ "из карьеризма и желания выслужиться", утверждают в Следственном комитете. В результате компания продолжила производить пиво, не отправляя данные в государственную систему, и тем самым избежала уплаты налогов на 58 миллионов рублей, считает следствие.

После задержания чиновница, по данным защиты, подала в отставку. Удовлетворено ли ее прошение, пока неизвестно. Она не признает вину в злоупотреблении полномочиями. "Нет, не признает (вину – ред.)", — сказал адвокат Илья Брык, он намерен подать апелляционную жалобу.

"Естественно, я никаких поручений не давала… приборов пломбирования я никогда не видела, выезжать на место — не моя задача", — сказала обвиняемая в суде.

По ее словам, в отличие от остального алкоголя, требования к производству пива пока не урегулированы конкретным законом, он только разрабатывается.

Между тем под следствием находится и бывший руководитель РАР Игорь Чуян, который возглавлял ведомство около десяти лет, с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск. В конце прошлого года Басманный суд заочно арестовал бывшего чиновника по обвинению в махинациях на 30 миллиардов рублей. Задержать его до сих пор не удалось.