МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Subaru отзывает в России 7442 автомобиля из-за возможных проблем с катушкой зажигания, которые могут привести к короткому замыканию, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат 7442 автомобиля Subaru Impreza, XV (G4, G5), Forester (S5), реализованные с 2017 года по настоящее время.

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что из-за ошибки в программировании блока управления двигателем в определенных обстоятельствах напряжение на катушке зажигания может сохраняться после выключения двигателя дольше, чем это предусмотрено. В результате длительного сохранения напряжения на катушке зажигания ее внутренняя температура может возрастать, что, в свою очередь, может привести к короткому замыканию", — говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей Subaru, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Сообщается, что на всех автомобилях будет перепрограммирован блок управления двигателем, проверена и при необходимости заменена катушка зажигания. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.