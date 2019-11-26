МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Германский производитель автомобилей Audi объявил о намерении сократить до 9,5 тысячи рабочих мест к 2025 году в рамках программы реорганизации, следует из релиза компании.

"Трудовой совет и руководство компании согласились сократить до 9,5 тысячи рабочих мест до 2025 года", — говорится в сообщении автопроизводителя. При этом отмечается, что Audi планирует создать до 2 тысяч новых рабочих мест в сферах электрификации и компьютеризации.

Как отмечается в релизе, программа реорганизации направлена на поддержание экономической гибкости компании. Программа вступит в силу с 29 ноября текущего года.

Audi — дочерняя компания крупнейшего в Европе автопроизводителя Volkswagen, которая объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat.