МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Прокуратура Москвы отменила уголовное дело в отношении замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной из-за нарушений следователем Уголовно-процессуального кодекса, но детали не уточняются.

Об этом рассказала во вторник РИА Новости пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"Причиной отмены послужило нарушение требований уголовно-процессуального законодательства, допущенное следственным органом. Постановление об отмене решения о возбуждении уголовного дела … направлены следователю для устранения выявленных недостатков", — сказала Нефедова.

"Коммерсант" сегодня написал, что уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении Голосной закрыл первый зампрокурора Москвы Олег Манаков. Информированный источник позднее подтвердил РИА Новости эту информацию и добавил, что Следственный комитет планирует обжаловать это решение.

Несколько часов назад Мосгорсуд отменил арест Голосной, и до конца дня чиновницу должны освободить из СИЗО.

СК РФ утверждал, что Голосная, зная, что оборудование пивоваренной компании для фиксации и передачи данных об объемах производства в ЕГАИС не соответствует стандартам, поручила сотрудникам подготовить заключение, что приборы опломбированы.

Те исполнили приказ "из карьеризма и желания выслужиться", утверждают в Следственном комитете. В результате компания продолжила производить пиво, не отправляя данные в государственную систему, и тем самым избежала уплаты налогов на 58 миллионов рублей, считает следствие.

При этом, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов фирмой, фигурирующей в криминальной истории с участием Голосной.

"По факту уклонения от уплаты налогов уголовное дело возбуждено и расследуется по статье 199 УК РФ. Речь идет о компании, которая упоминалась на заседании суда по избранию меры пресечения для Голосной", — сказал источник.