МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Официальный представитель Datsun на российском рынке ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" отзывает 1677 автомобилей Datsun on-DO и Datsun mi-DO в России из-за возможных проблем с обратным клапаном усилителя тормозов, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 12 августа по 4 сентября.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможное несоответствие спецификации материала, из которого изготовлен обратный клапан усилителя тормозов. В таких условиях существует вероятность поломки клапана при нормальной эксплуатации автомобиля клиентом, что приведет к необходимости прикладывать большее усилие на педаль тормоза для торможения автомобиля", — говорится в сообщении.

Уточняется, что уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машины в ближайший дилерский центр для ремонта, все автомобили будут проверены, при необходимости будут заменены обратные клапаны усилителя тормозов, и все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.