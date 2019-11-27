МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Группа "Дело" Сергея Шишкарева победила на аукционе по продаже 50% плюс две акции "Трансконтейнера", принадлежащих РЖД, предложив за контрольный пакет 60,3 миллиарда рублей. Группа намерена пересмотреть стратегию и планы развития ж/д-оператора, усилить его кадровый состав, сохранив при этом нынешнего гендиректора, а также попытаться за счет синергии с собственными активами создать лучшую транспортную компанию России.

Торги проходили в среду в Москве. Всего к аукциону было допущено три участника: группа "Дело", "Енисей Капитал", аффилированная с основными акционерами Evraz — Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, и "Первая грузовая компания" (принадлежит Fletcher Group Владимира Лисина). Все они имели одобрение от ФАС на покупку этого пакета "Трансконтейнера". Стартовая цена на аукционе составляла 36,159 миллиарда рублей. Первый шаг в ходе торгов — 141 миллион рублей, далее — 200 миллионов рублей.

Как сообщил журналистам по итогам аукциона Шишкарев, группа "Дело" не будет в ближайшие два года продавать свой пакет "Трансконтейнера", намерена в кратчайшие сроки "подвергнуть ревизии его стратегию, укрепить кадровый состав, наметить точки роста и двигаться вперед".

ОСТАВИТЬ ВТБ

Группа "Дело" намерена предложить банку ВТБ остаться акционером "Трансконтейнера", остальным направит оферту на выкуп доли. По словам главы "Дела" Шишкарева, у группы сейчас "хороший диалог" с банком по разным линиям, в том числе по перевалке зерна, исходя из этого, можно предположить, что направлять оферту ВТБ не потребуется.

По словам главы группы, средства на выкуп долей у акционеров "Трансконтейнера" у группы есть, при этом источники финансирования он не раскрыл. Ранее в ноябре Шишкарев говорил журналистам, что "Дело" при победе в аукционе на 50% плюс две акции "Трансконтейнера" планирует закрыть сделку на 25-30% собственными средствами, остальное кредитом Сбербанка.

Сбербанк будет участвовать в финансировании сделки по покупке группой "Дело" контрольного пакета акций "Трансконтейнера", сообщил в среду зампред правления банка Анатолий Попов.

"Енисей Капитал" уже владеет 24,5% "Трансконтейнера". Еще одним крупным акционером оператора является ВТБ с пакетом 24,8%. СМИ писали, что ВТБ, купивший акции оператора у группы Fesco, будет лишь посредником и перепродаст пакет "Трансконтейнера". Среди его покупателей назывались структуры Абрамовича и Абрамова.

… И РЖД

Также группа намерена сохранить представителей РЖД в совете директоров "Трансконтейнера". Такое предложение будет направлено на уровне руководства монополии, сообщил журналистам Шишкарев. Ключевые параметры, по которым будет оцениваться менеджмент компании — лояльность, профессионализм, эффективность и понимание портового бизнеса.

Кроме того, группа не планирует менять гендиректора компании, которым сегодня является Вячеслав Сараев.

ПРИЦЕЛ — НА СИНЕРГИЮ

Шишкарев видит синергию от объединения портового и железнодорожного бизнесов, которая позволит создать лучшую транспортную компанию в стране. "Постараемся максимально быстро использовать все то, что есть у нас, в интересах "Трансконтейнера", и что есть у "Трансконтейнера" — в интересах группы компаний "Дело", и в данном случае я имею в виду и компанию Global Ports", — сообщал Шишкарев по итогам аукциона.

По словам Шишкарева, группа "Дело" не исключает возможности в дальнейшем объединения "Трансконтейнера" с Global Ports, проведения делистинга акций ж/д-оператора, а также применения иных мер, которые повысят эффективность и капитализацию компании.

"Трансконтейнер" — крупнейший в РФ, СНГ и Балтии владелец парка специализированного подвижного состава: в собственности более 25 тысяч фитинговых платформ и около 69 тысяч крупнотоннажных контейнеров. Компания располагает 40 собственными терминалами в грузообразующих центрах РФ, 19 железнодорожными терминалами в Казахстане и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины.