МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн BMW совместно с китайской автомобильной компанией Great Wall Motor намерены построить завод в Китае по производству электромобилей модели MINI, говорится в релизе BMW.

"BMW Group и Great Wall Motor будут развивать сферу производства электромобилей, создав совместный завод в Китае, где BMW будет производить полностью электрические модели MINI", — говорится в сообщении. Отмечается, что оба партнера инвестируют около 650 миллионов евро (715,7 миллиона долларов).

BMW Group и Great Wall Motor объявили, что их совместное предприятие Spotlight Automotive Limited будет производить до 160 тысяч автомобилей в год. Строительство завода, согласно сообщению, займет два года, с 2020 по 2022.

Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей.