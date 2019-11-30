МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Правительство Москвы в течение трех месяцев подготовит проект продления метро в аэропорт Внуково, рассказал журналистам заммэра столицы по строительству Марат Хуснуллин.

Линия до аэропорта пройдет от станции "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии.

"Это будет первая линия метро, которая придет в аэропорт. Мы хотим интегрировать существующую железнодорожную ветку и ветку метро. Сейчас идет обсуждение этих проектных решений, и, думаю, что в течение трех месяцев закончим проектирование, чтобы к этому моменту тоннелепроходческий комплекс, дойдя до следующей станции метро, мог спокойно идти в сторону Внуково", — сказал Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что линия метро до аэропорта Внуково будет продлена до 2023 года. На новом участке метро появятся две станции: "Пыхтино" в районе одноименной деревни и "Внуково" на территории паркингов аэропорта.