МОСКВА, 2 дек — Dow Jones. Розничные продажи в Германии в преддверии Рождества остаются удовлетворительными, согласно оценке Союза розничных компаний Германии (HDE). Усиление склонности потребителей к покупкам сигнализирует о благоприятных перспективах продаж в период праздников, несмотря на опасения относительно замедления темпов найма в Германии.

"Начало периода рождественских распродаж в 2019 году было весьма удовлетворительным", — отметил управляющий директор HDE Штефан Гент, комментируя результаты опроса 350 компаний розничного сектора.

"Многие потребители стремились купить подарки на Рождество в "черную пятницу" или же в следующие за ней выходные", — добавил он. По словам Гента, особенно высокими были продажи рождественских украшений, шоколадных фигурок Санта-Клауса и небольших подарков на 6 декабря, когда в Германии празднуется День святого Николая.

Несмотря на позитивное начало сезона праздничных покупок, ежемесячный барометр потребительской активности HDE упал в декабре, сигнализируя о том, что потребители более пессимистично оценивают перспективы на следующие три месяца. Ухудшение настроений, впрочем, не должно сказаться на продажах в преддверии Рождества, тогда как индикатор склонности к покупкам повышается, добавили в HDE.

"Пессимизм в основном связан с падением ожиданий потребителей относительно доходов", — говорят в HDE, отмечая, что этому способствуют "первые признаки замедления роста занятости".

Экономика Германии в 3-м квартале избежала рецессии благодаря росту потребления домохозяйств на 0,4%, а также увеличению государственного потребления на 0,8%, сообщили в ноябре в Федеральном бюро статистики Destatis.

Последний квартал года является решающим для розничных компаний, и в HDE ожидают, что розничные продажи в Германии в ноябре и декабре составят 102 млрд евро, повысившись на 3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Драйвером роста продаж по-прежнему остаются продажи через интернет, которые увеличились на 11%, или на 15 млрд евро, по сравнению с предыдущим годом.

Несмотря на позитивные итоги предыдущей недели, компании малого и среднего бизнеса в городах испытывают падение посещаемости и видят пространство для улучшения ситуации. При этом интернет-магазины и те компании, которые проводят сезонные распродажи, настроены более оптимистично, чем обычно.

Индикатор потребления HDE рассчитывается на основании результатов опроса 2000 людей. Респонденты оценивают собственную склонность к покупкам и сбережению средств, а также финансовую ситуацию и прочие релевантные факторы. Индикатор не отражает текущего поведения потребителей, а скорее оценивает перспективы потребительской активности на ближайшие три месяца.

— Автор Maria Martinez, maria.martinez@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ