МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Сделка по продаже авиакомпанией "ЮТэйр" 50% капитала хендлинговой UTG структурам совладельца аэропорта "Внуково" Виталия Ванцева может не состояться из-за разногласий банков-кредиторов, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Собеседник издания заявил, что реализация актива состоится только после того, как все банки из пула кредиторов перевозчика договорятся по условиям реструктуризации долга. "В текущей ситуации вообще это (продажа доли "ЮТэйр" в UTG) невероятно, поскольку банки еще не договорились между собой о реструктуризации. В этих условиях никто не даст такое согласие. Если придут к соглашению о реструктуризации долгов, дальше будут обсуждать экономическую целесообразность — насколько это приведет к погашению кредитов", — сказал источник, знакомый с ходом переговоров.

Одиннадцать российских банков в 2015 году выдали авиакомпании "Ютэйр", испытывавшей значительные финансовые затруднения, два синдицированных кредита на общую сумму 38,6 миллиарда рублей. Перевозчик в конце 2018 года не выплатил проценты по одному из кредитов. После этого ряд банков-участников синдиката подали иски к "Ютэйр".

Газета в мае писала со ссылкой на источники в авиаотрасли, что "ЮТэйр" может продать свои доли в UTG и в аэропорту Сургута по настоянию кредиторов. В авиакомпании говорили, что не готовы продать аэропорт, но согласны обсуждать продажу доли в UTG.

В банке "Траст" напомнили, что он является крупнейшим кредитором в рамках синдиката, а проект реструктуризация долга "ЮТэйр" должен быть принят при участии всех кредиторов. "Последнее предложение банку от перевозчика — списать большую часть долга — не может нас устроить. У "Траста" есть реалистичный план реструктуризации, который мы обсуждали с кредиторами, авиакомпанией и ее акционерами. Но пока не получили положительного ответа", — заявили в банке изданию.

Глава Сбербанка Герман Греф в ноябре сообщил, что Сбербанк согласовал план финансового оздоровления авиакомпании. Собеседники издания считают, что Сбербанк может блокировать продажу UTG и использовать это как аргумент в переговорах с кредиторами, не согласными с выдвинутыми "ЮТэйр" условиями реструктуризации, среди которых и банк "Траст". В МТС-банке воздерживаются от комментариев, "пока идет исковое производство". "ЮТэйр" и Райффайзенбанк не комментируют ситуацию. В аэропорту "Внуково" также воздержались от комментариев.