МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. "Камаз" начал первые тестовые заезды беспилотного автомобиля "Камаз-4308", грузовик без водителя будет осваивать логистику поставок кабин с прессово-рамного завода на автомобильный, говорится в сообщении компании.

"Проект по перевозке комплектующих с помощью автомобилей-роботов получил название "Одиссей". Пока речь идёт о логистических операциях на дорогах в периметре промышленной площадки "Камаза". В целом, такие машины могут применяться на любых производствах, где требуются челночные перевозки по заданным маршрутам", — отмечает компания.

"Беспилотный грузовик, который начал работать на площадке предприятия, отличается высокой точностью – погрешность навигации не превышает 3-5 сантиметров. Запуск проекта – это значимое событие не только для российского автомобилестроения, но и для промышленности в целом. Это может стать первым шагом к роботизации промышленной техники, в том числе работающей в экстремальных условиях – например, на шахтах, в карьерах и на крайнем Севере", — считает гендиректор "Ростеха" и председатель совета директоров "Камаза" Сергей Чемезов.

Тестовая машина оснащена сразу четырьмя типами сенсоров: видеокамерами, радарами, лидарами и сонарами, а авторобот оборудован несколькими системами связи: промышленным Wi-Fi, 4G и специальным УКВ-диапазоном на случай, если заглушены другие каналы связи, то есть экстренным каналом, поясняет "Камаз". Все данные с датчиков при этом поступают в мозг машины – компьютер, где будет происходить анализ входящей информации о параметрах движения.

"Выход беспилотников на дороги общего пользования – революционная ситуация как в сознании людей, так и в нормативной базе. Конечно, робот будет совершать гораздо меньше ошибок, меньше будет аварий. Но остаётся моральный аспект – кто будет виноват в случае ДТП? В случае, если водителя нет, виноват автопроизводитель. Не все готовы принять такую ответственность. Разработка нормативной базы для использования беспилотников во всём мире потребует времени, и это точно не произойдёт в 2020-2021 годах. При этом на закрытых территориях люди могут принять на себя ответственность по эксплуатации беспилотного транспорта", – пояснил гендиректор "Камаза" Сергей Когогин.

Кроме того, тестовые заезды камских грузовиков вскоре пройдут в одном из угольных карьеров Кузбасса, речь идёт о транспорте, создаваемом для работ на опасных участках, обещает "Камаз". По словам Когогина, в Кемерово начнётся накатка маршрута, впоследствии компания планирует предложить клиенту карьерный самосвал-беспилотник для перевозки угля, грунта при вскрышных работах.