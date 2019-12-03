КАЛИНИНГРАД, 3 дек — ПРАЙМ. Калининградский завод "Автотор" выпустил пробную партию автомобилей Audi Q7, решение о дальнейшем сотрудничестве будет принимать автоконцерн, сказал журналистам председатель совета директоров "Автотор-Холдинг" Валерий Горбунов.

"Про Audi ничего не могу сказать – мы продемонстрировали им, что мы можем произвести не только BMW, но и Audi. Взяли пилотную партию, на ней вместе с ними поработали в режиме достаточно интенсивном, эти машины уже ушли на рынок. Но Audi должно решить", — сказал Горбунов, отметив, что в пробной партии было выпущено 250 автомобилей Audi Q7.

"Они обсуждают, считают, просчитывают риски. Они понимают, что мы живем в условиях санкций. Мы показали, что мы можем, они приняли машины", — добавил Горбунов.

Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведётся с мая 1997 года. На сегодняшний день завод выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства превысил 2 миллиона автомобилей.