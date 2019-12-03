МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Билеты на одну поездку в метро Москвы подорожают на два рубля с 1 февраля 2020 года, стоимость безлимитных проездных будет прежней, следует из материалов к заседанию президиума столичного правительства.

Так, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, МЦК, МЦД (зона "Центральная") будет стоить 40 рублей вместо 38 рублей, билет "Единый" на 1 поездку – 57 рублей вместо 55 рублей.

"Стоимость проезда в общественном транспорте повышается с 1 февраля 2020 году. В среднем по году повышение составит 3%, что ниже прогнозируемого уровня инфляции 3,7%", — говорится в материалах.

Отмечается, что по сравнению с 2010 годом, в реальном выражении с учетом инфляции стоимость проезда в общественном транспорте Москвы была снижена почти на 30%.

"В основу решения об индексации тарифов на 2020 год был положен дифференцированный подход, благодаря которому для постоянных пользователей стоимость проезда в общественном транспорте останется на уровне 2019 года, а с учетом инфляции даже снизится в реальном выражении", — говорится в материалах.

При этом отмечается, что не изменится стоимость популярных безлимитных проездных билетов на все виды транспорта, включая МЦД: "1 сутки" – 230 рублей; "3 суток" – 438 рублей; "30 дней" – 2 170 рублей; "90 дней" – 5 430 рублей; "365 дней" – 19 500 рублей.

Кроме того, стоимость разовой поездки по тарифу "90 минут" составит 62 рубля вместо 59 рублей, при оплате банковской картой – 44 рубля вместо 42 рублей. Разовая поездка в метро, МЦК, МЦД в зоне "Пригород" и в наземном транспорте по карте "Тройка" (билет "Кошелек") будет стоить 47 рублей вместо 45 рублей, при оплате банковской картой – 51 рубль вместо 49 рублей.

Билет "Единый" на 2 поездки будет стоить 114 рублей вместо 110 рублей, на 60 поездок – 1 970 рублей вместо 1 900 рублей, бумажный на календарный месяц (не более 70 поездок) – 2 900 рублей вместо 2 770 рублей. Билет на 1 поездку в автобусе в зоне Б (за исключением Зеленоградского округа) и на переходном участке между зонами А и Б – 47 рублей вместо 45 рублей, без лимита поездок на 30 дней – 1 180 рублей вместо 1 140 рублей.

Льготные проездные билеты для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов на наземном транспорте на 1 месяц подорожают до 265 рублей (вместо 260 рублей), на наземном транспорте на 3 месяца – до 795 рублей (вместо 780 рублей), на метро, МЦК и МЦД на 1 месяц – до 405 рублей (вместо 395 рублей), на метро, МЦК и МЦД на 3 месяца – 1 215 рублей (вместо 1 185 рублей).