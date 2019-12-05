МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в ноябре в России снизились на 6,4% в годовом выражении, до 156 848 штук, следует из сообщения Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По итогам января-ноября было продано 1,58 миллиона новых автомобилей, что на 2,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении ассоциации.

"Ноябрь с потерями в продажах свыше 6% подтвердил превалирующий негативный тренд российского автомобильного рынка в этом году. Конечно, сравнение с прошлым годом должно учитывать хорошие продажи в его конце, вызванные ожидавшимся повышением НДС. Именно по этой причине мы не рассчитываем увидеть смену тренда на позитивный в декабре", — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.