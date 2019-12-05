МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. В четверг внимание общественности взбудоражила публикация в "Известиях", авторы которой со ссылкой на данные Российского союза автостраховщиков (РСА) написали, что стоимость полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) может вырасти в России почти на треть. Комментируя вариант поправок в закон об ОСАГО, внесенный в ноябре на рассмотрение Госдумы, авторы публикации напомнили, что тарифный коридор будет расширен на 30% вверх и вниз.

С учетом того, что страховщики, у которых и сейчас есть возможность снизить тарифы, не спешат это делать, можно предположить, что возможностью повышения они воспользуются, предположило издание. Прежде всего, рост тарифов ОСАГО коснется крупных городов, а в мегаполисах – Москва, Санкт-Петербург, может увеличиться и вдвое.

Позже РСА опроверг публикации, в которых со ссылкой на него заявили о возможном росте тарифов ОСАГО. "Таких оценок РСА не делал, а приведенная данными СМИ информация противоречит всем имеющимся актуарным оценкам. Союз считает такие публикации недобросовестной попыткой ряда СМИ манипулировать общественным мнением и требует их опровержения", — говорится в сообщении пресс-службы РСА.

Нынешний законопроект о реформе ОСАГО – далеко не первый. Ранее свой проект внес Минфин, но он был отложен. Позже группа депутатов после многочисленных обсуждений внесла альтернативный вариант документа. Из него были исключены, в частности, спорные нормы об отмене коэффициентов мощности и территории, а также повышении предельной суммы страхового возмещения с 500 тысяч до 2 млн рублей. Однако остался главный пункт реформы — право страховщиков самим определять тариф на основе того, насколько аккуратно водитель управляет своим автомобилем и соблюдает ли он ПДД. При этом тариф, как и прежде, ограничивается сверху и снизу коридором, установленным Банком России.

ТАРИФЫ ВЫРАСТИ НЕ ДОЛЖНЫ

Эксперты, опрошенные "Прайм", затрудняются предположить, что вызвало подобные разночтения – возможно, это некий способ привлечь внимание к обсуждению. При этом они напомнили, что пока тот же РСА не отмечает роста тарифов. Более того, по данным союза, средняя премия по ОСАГО с начала года и по конец ноября снизилась на 5,1%. Это происходит благодаря индивидуализации тарифов, которая является одной из основных целей реформы, а также росту конкуренции среди страховщиков.

Нет оснований ожидать каких-либо повышений и впредь, уверены они.

"Мы не ожидаем такого значительного повышения тарифов ОСАГО. В СМИ озвучена информация о возможном изменении тарифного коридора на обозначенный процент, но это совершенно не означает роста тарифов на аналогичную величину. Например, предыдущее расширение тарифного коридора не повлекло за собой роста тарифов", — сказала замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова.

"После ухода из сферы обсуждения основных факторов, могущих увеличить стоимость ОСАГО – повышения лимитов выплат, отказа от территориальных коэффициентов повышения тарифов произойти не должно, — уверена генеральный директор СК "МАКС" Надежда Мартьянова. — Все прочие показатели не влияют в такой степени на возможность изменения тарифов. В текущем коридоре компании ведут достаточно предметную детализацию, и в ряде регионов с базовым коэффициентом менее единицы речь идет об уменьшении базовой ставки".

ВОПРОС ОСТАЕТСЯ ОТКРЫТЫМ

Так или иначе, обсуждаемый сейчас вариант не единственный и не окончательный. ЦБ РФ в рамках второго этапа реформы ОСАГО готов отказаться от идеи отмены коэффициентов территории и мощности и повышения выплат пострадавшим в случае ДТП, однако закрывать эту дискуссию нельзя, эти вопросы нужно будет обсудить отдельно, сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

По словам руководителя управления страхования ОСАГО Страхового Дома ВСК Татьяны Кудрявцевой, основная причина возможного роста цены ОСАГО заключается в расширении лимитов по жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 млн рублей соответственно. "Если же лимиты не будут увеличены, то остальные изменения даже если и приведут к тому, что для одних категорий водителей стоимость может вырасти на 5-20%, то для других она будет снижена на аналогичный процент, что в среднем не вызовет существенного изменения цены полисов ОСАГО", — рассуждает она.

Основная цель реформы по либерализации как раз и заключается в персонализированном подходе при определении тарифа. Для более аварийной категории водителей стоимость ОСАГО может подорожать, для менее аварийной — снизиться, добавила эксперт.

Реформа ОСАГО, которая проходит в настоящий момент и будет продолжаться в 2020 году, предполагает увеличение диверсификации рисков при формировании тарифов, которые в свою очередь будут учитывать характеристики водителей, их манеру вождения и статистику нарушений, согласна Борисова. Величина роста или снижения тарифов будет по большей степени зависеть от внедрения законодательных инициатив, а также учитывать конкурентную борьбу на данном сегменте страхового рынка, заключила она.