МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Соответствующая этикетка, информирующая водителей об объеме выбросов углекислого газа, потреблении топлива и экологическом классе машины, войдет в состав документов на автомобиль с 31 марта 2020 года, следует из данных Росстандарта.

Согласно документу, данная этикетка является формой "информирования потребителей и заинтересованных лиц о характеристиках автомобильного транспортного средства в отношении энергоэффективности — потребления топлива или энергии, а также в отношении нормируемых выбросов вредных веществ с отработанными газами двигателей внутреннего сгорания".

Данный стандарт будет распространяться на легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 тонны как с двигателями внутреннего сгорания, так и на гибриды и электромобили, исключение составит лишь продукция тех производителей, объем выпуска которых не превышает 2 тысяч машин в год, следует из текста ГОСТа.

По замыслу разработчиков, этикетка энергоэффективности, схожая по виду с той, которая поставляется с бытовыми приборами и указывает на класс энергопотребления устройства, будет частью сопроводительных документов на автомобиль. ГОСТ, входящий данную этикетку в состав автомобильных документов, вступает в силу с 31 марта 2020 года, говорится в стандарте.