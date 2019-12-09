МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. ФАС одобрила ходатайство "АвтоВАЗа" о покупке 50% в совместном предприятии GM-Avtovaz, следует из сообщения антимонопольной службы.

"ФАС России рассмотрела ходатайство акционерного общества "АвтоВАЗ" о приобретении 50% голосующих акций зарегистрированного на территории РФ закрытого акционерного общества "Джи Эм-АвтоВАЗ", а также прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности зарегистрированным на территории РФ закрытым акционерным обществом "Джей Ви Системз", поданное 08.11.2019, и установила, что сделка, заявленная в ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции", — говорится в сообщении.

"Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 33 закона о защите конкуренции, ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", — сообщает антимонопольное ведомство.

"GM-АвтоВАЗ" (GM-Avtovaz) — зарегистрированное в 2001 году совместное предприятие американского концерна General Motors и российского "АвтоВАЗа" (по 50%), выпускает автомобиль Chevrolet Niva. По итогам 2018 года GM-Avtovaz снизил производство Chevrolet Niva на 3% — до 31,9 тысячи автомобилей.