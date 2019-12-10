ТОКИО, 10 дек — ПРАЙМ. Японская организация надзора за рынком ценных бумаг рекомендовала властям взыскать с автоконцерна Nissan Motor штраф в размере 2,42 миллиарда иен (около 22 миллионов долларов) за сокрытие за несколько лет выплат бывшему главе компании Карлосу Гону, говорится в опубликованном во вторник официальном сообщении ведомства.

Комиссия по надзору за рынком ценных бумаг подсчитала неточность в документации с 2014 по 2018 годы, когда задержанному в ноябре 2018 года Гону выплачивались неуказанные в документах суммы.

Со своей стороны Nissan, скорректировавший документацию еще в мае, заявил, что "со всей серьезностью воспринимает рекомендации" комиссии.

Находящегося под домашним арестом в Японии Карлоса Гона обвиняют в финансовых махинациях и неуплате налогов. В частности, он якобы не задекларировал суммы, которые ему причитаются после ухода на пенсию.

Ближайший помощник Гона американец Грег Келли, также арестованный в прошлом году и отпущенный под залог, подал ходатайство в суд, настаивая на своей невиновности.

Вместе с тем защита экс-главы автомобильной компании намерена добиваться снятия с него всех обвинений, утверждая, что дело было "сфабриковано" в результате сговора.

По словам адвокатов, прокуратура, чиновники в министерстве экономики, торговли и промышленности и директора Nissan якобы создали тайную группу для раскручивания обвинений. Цель состояла в том, чтобы "сместить Гона для предотвращения дальнейшей интеграции Nissan и ее партнера по коалиции Renault как угрозы автономии одной из ключевых компаний отрасли в Японии".