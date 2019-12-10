МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам ноября 2019 года составил 463,4 тысячи единиц, что на 2,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"В ноябре 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 463,4 тысячи единиц. Это на 2,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерство на вторичном рынке страны сохраняет отечественная марка Lada, на долю которой в прошлом месяце пришлась четверть от общего объема. В количественном выражении это составило 116 тысяч штук, что на 4,4% ниже результата годичной давности", — говорится в сообщении.

Далее в рейтинге располагается японская Toyota, чей показатель в ноябре составил 50,7 тысячи штук, что на 2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В тройку лидеров вошел также другой бренд из Японии — Nissan, перепродажи которого уменьшились на 3,5%, до 25,9 тысячи штук. В топ-5 также попали корейские марки Hyundai (25,3 тысячи штук) и KIA (23,3 тысячи штук), рост составил 5,1% и 7,3% соответственно.

"Эксперты отмечают, что в десятке лидеров более половины брендов (шесть) демонстрируют отрицательную динамику вторичного рынка, при этом сильнее других "просел" Ford (-8,3%). А вот в плюсе, помимо упомянутых ранее "корейцев", оказались еще Volkswagen (+1,5%) и Renault (+2,5%)", — говорится в сообщении.

По оценке агентства, самой популярной моделью российского вторичного рынка в ноябре стал хэтчбек Lada 2114 "Самара", объем перепродаж которого, тем не менее, снизился на 8,8% и составил 11,6 тысячи экземпляров. Далее следуют Ford Focus с результатом 11 тысяч единиц (снижение на 9%) и Hyundai Solaris — объем вторичного рынка этой модели увеличился на 14,2% и составил 10 тысяч машин. Замкнули первую пятерку седаны — Lada 2107 "Классика" (9,9 тысячи штук; минус 9,9%) и Lada 2170 "Приора" (9,2 тысячи штук; снижение на 3,5%).

Всего за 11 месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 4,944 миллиона единиц, что на 0,3% меньше аналогичного показателя 2018 года.