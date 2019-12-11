МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Чистая прибыль испанской Inditex Group, одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), за девять месяцев 2019-2020 финансового года (1 февраля-31 октября) увеличилась на 11,5% в годовом выражении, достигнув 2,72 миллиарда евро, говорится в сообщении компании.

Выручка компании за отчетный период также поднялась — на 7,5%, составив 19,82 миллиарда евро. Прибыль в пересчете на акцию составила 0,87 евро против 0,78 евро годом ранее. Показатель EBITDA по итогам девяти месяцев достиг 5,702 миллиарда евро, что на 45% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Компания также указывает, что чистая прибыль в третьем квартале текущего финансового года составила 1,2 миллиарда евро, что на 14% выше показателя годичной давности.

В течение отчетного периода Inditex продолжила расширять свое присутствие, открыв новые магазины на 41 рынке. Таким образом, общее число магазинов группы по итогам девяти месяцев 2019-2020 фингода составило 7486 на 96 рынках.

Inditex добавляет, что в сентябре-октябре запустила онлайн-продажи Zara в ЮАР, Колумбии, на Филиппинах и Украине.

Корпорация Inditex была основана в 1985 году. В России представлены магазины под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque.