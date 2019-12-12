МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин не исключил возможность привлечения государственного финансирования в проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.

"Финансирование — ключевой вопрос развития этого проекта. Здесь, я думаю, проблем никаких не будет, модель будет определена, когда будет более четкое понимание с точки зрения общего объема финансирования", — сказал он, выступая на брифинге АЕБ.

"Одновременно ведется работа по источникам. Понятно, что рассматривается возможность привлечения государственного финансирования в той или иной форме в этот проект", — добавил министр.