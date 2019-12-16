МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's сообщило, что прогноз для мирового автомобильного сектора на ближайший год является негативным из-за сокращения продаж легковых автомобилей в мире второй год подряд в 2020 году.

"Мы ожидаем, что продажи легковых автомобилей в мире будут сокращаться второй год подряд, уменьшившись на 0,9% в 2020 году после ожидаемого снижения на 3,8% в 2019 году", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента агентства Фалька Фрея (Falk Frey).

Негативный прогноз в целом и снижение продаж обусловлены слабым экономическим ростом на ключевых рынках, таких как Китай, ЕС, Германия, США и другие страны большой двадцатки, добавляет Moody's.

В результате, в Северной Америке и Европе также ожидается снижение доходов поставщиков автозапчастей. Так, средний показатель EBITA для североамериканских поставщиков упадет примерно на 10% в 2019 году, а затем восстановится на 1% в 2020 году, а совокупный рост выручки европейских поставщиков автозапчастей будет по-прежнему слабым.