МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Первые две модели Opel — Zafira Life и Grandland X поступили в салоны официальных дилеров в России спустя более 4 лет после ухода марки, говорится в сообщении производителя.

"Opel возвращается в Россию: c сегодняшнего дня первые модели немецкого автопроизводителя из Рюссельсхайма поступили в автосалоны официальных дилеров в крупных городах России: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Рязань и Ставрополь. Для заказа доступны кроссовер Grandland X, производимый на заводе в Айзенахе и пассажирский микроавтобус Zafira Life, производство которого налажено в Калуге. Грузовые фургоны Opel Vivaro для российского рынка поступят в продажу в первой половине 2020 года", — отмечается в сообщении.

Как ожидается, с возвращением на российский рынок Opel усилит присутствие группы PSA, которой теперь принадлежит бренд, в регионе Евразия. Изначально партнерами Opel будут 11 дилеров в 8 российских городах, в Москве автомобили бренда будут представлены в "ТЦ Кунцево", "Автоцентр Сити" и Major Auto, поясняет компания.

Кроссовер Opel Grandland X будет доступен российским покупателям в трех комплектациях с единственным двигателем объемом 1,6 литра мощностью 150 лошадиных сил и автоматической коробкой передач по цене от 1,8 миллиона рублей, а пассажирский микроавтобус Zafira Life для российского рынка доступен в двух вариантах длины кузова и двух комплектациях с единственным дизельным двигателем объемом 2 литра и мощностью 150 лошадиных сил с "автоматом", сообщает компания.

В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и полностью свернул производство автомобилей на российских предприятиях, резко сократив модельный ряд на российском рынке. В рамках этого плана бренд Opel полностью ушел из России.